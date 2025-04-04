На Прикарпатті лісник зі спільником за 5000 доларів планували переправляти чоловіків за кордон

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Нацполіцією затримали та повідомили про підозру майстру лісу Явірницького лісництва та мешканцю прикордоння, які намагались організовувати бізнес із незаконного переправлення чоловіків через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Майстер лісу мав підшукувати осіб, охочих залишити Україну, а його спільник – безпосередньо проводити їх до кордону та орієнтувати щодо подальшого руху.

Фігуранти хотіли використовувати приховані маршрути поза прикордонними пунктами пропуску лісовими та гірськими стежками. Вони змогли знайти одного "клієнта", який погодився за 5000 доларів США скористатися їхніми послугами, проте були викриті правоохоронцями.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті рятувальники відшукали чоловіка, який заблукав у горах.