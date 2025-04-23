05:05  23 квітня
На Тернопільщині врятували 3-річну дитину, яка годинами блукала в лісі та пройшла 10 км
03:09  23 квітня
На Буковині з озера витягли тіло чоловіка
01:20  23 квітня
На Чернігівщині суд виправдав командира, в якого солдати пішли в СЗЧ
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2025, 09:17

На Прикарпатті чоловік підпалив літню кухню після сварки з матір'ю

23 квітня 2025, 09:17
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

В одному з населених пунктів Городенківської громади Івано-Франківської області 38-річний чоловік підпалив літню кухню, в якій проживав

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Як з'ясували поліцейські, чоловік посварився зі своєю 67-річною матір'ю, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зачинився в приміщенні та навмисно підпалив покривало. Вогонь швидко поширився, спричинивши пошкодження меблів та побутових речей.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Поліція затримала чоловіка в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

Суд обрав палію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині засудили чоловіка, який хотів спалити живцем колишніх дружину та тещу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал пожежа рятувальники ДСНС син Івано-Франківська область мати
На Буковині з озера витягли тіло чоловіка
23 квітня 2025, 03:09
На Львівщині під час пожежі знайшли тіло пенсіонера
22 квітня 2025, 19:07
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Одещині прикордонники знищили 4 "Шахеди"
23 квітня 2025, 10:31
Вночі українська ППО знищила понад 60 "шахедів" та дронів-імітаторів
23 квітня 2025, 10:10
Вандалізм на цвинтарі: на Дніпропетровщині жінка пошкодила десятки надгробків
23 квітня 2025, 09:51
На Київщині через атаку безпілотників горів готельно-ресторанний комплекс, пошкоджені будинки
23 квітня 2025, 09:40
Внаслідок російських обстрілів постраждали 12 жителів Херсонщини
23 квітня 2025, 09:20
Сумщина під обстрілами: 86 вибухів у шести громадах за добу
23 квітня 2025, 08:56
На Донеччині окупанти вбили ще чотирьох людей, семеро поранені
23 квітня 2025, 08:45
У Марганці росіяни атакували БпЛА автобус, який віз людей на роботу: 9 загиблих, 30 поранених
23 квітня 2025, 08:33
На Київщині у водоймі виявили тіло людини
23 квітня 2025, 08:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »