На Прикарпатті чоловік підпалив літню кухню після сварки з матір'ю
В одному з населених пунктів Городенківської громади Івано-Франківської області 38-річний чоловік підпалив літню кухню, в якій проживав
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Як з'ясували поліцейські, чоловік посварився зі своєю 67-річною матір'ю, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зачинився в приміщенні та навмисно підпалив покривало. Вогонь швидко поширився, спричинивши пошкодження меблів та побутових речей.
Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Поліція затримала чоловіка в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.
Суд обрав палію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За вчинене йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Буковині засудили чоловіка, який хотів спалити живцем колишніх дружину та тещу.