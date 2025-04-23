фото: Національна поліція

В одному з населених пунктів Городенківської громади Івано-Франківської області 38-річний чоловік підпалив літню кухню, в якій проживав

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Як з'ясували поліцейські, чоловік посварився зі своєю 67-річною матір'ю, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зачинився в приміщенні та навмисно підпалив покривало. Вогонь швидко поширився, спричинивши пошкодження меблів та побутових речей.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Поліція затримала чоловіка в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

Суд обрав палію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині засудили чоловіка, який хотів спалити живцем колишніх дружину та тещу.