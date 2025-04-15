02:35  15 квітня
У пік весняних свят: в Україні може плдорожчати м'ясо - експерт назвав, на скільки
02:17  15 квітня
На Волині чоловік підірвав себе гранатою у власному авто
01:17  15 квітня
За кордон за 8000 доларів: на Закарпатті прикордонники зірвали втечу до Румунії
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2025, 05:45

На Прикарпатті на стоянці згоріли два автобуси

15 квітня 2025, 05:45
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
Читайте также
на русском языке

Інцидент трапився вдень 12 квітня в селі Орелець Коломийського району. Вогонь знищив автобуси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

Виявилося, що на території стоянки загорілися одразу два автобуси. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на площі 50 квадратних метрів.

"На щастя, травмованих немає. Причини виникнення пожежі та всі обставини події з’ясовуються фахівцями", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після російського ракетного удару по Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з палаючого автобуса. Підліток не розгубився та допоміг врятувати інших пасажирів, які опинилися в пастці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа вогонь рятувальники ДСНС НП Івано-Франківська область автобуси
На Київщині з палаючого будинку врятували 90-річну жінку
14 квітня 2025, 09:44
Російський безпілотник атакував АЗС у Запоріжжі: виникла пожежа
14 квітня 2025, 09:20
На Черкащині внаслідок пожеж загинули дві людини
11 квітня 2025, 01:17
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
Місто-привид: ЗСУ показали, як виглядає зруйнований росіянами Торецьк
15 квітня 2025, 06:35
На Сумщині знищили 90-кілограмову бойову частину російського безпілотника
15 квітня 2025, 06:12
Бійці бригади "Гарт" накрили окупантів вогнем на півночі Харківщини
15 квітня 2025, 05:23
З початку року загальні втрати РФ перевищили 140 тисяч солдат, — Сирський
15 квітня 2025, 04:50
На Київщині чоловіка судили за продаж фальсифікованого пального
15 квітня 2025, 04:21
У Миколаєві в палаючому будинку виявили тіло людини
15 квітня 2025, 04:00
Українські воїни показали, як бомбер "Баба Яга" полює на танки та арту росіян під Бахмутом
15 квітня 2025, 03:35
На Луганщині окупанти не платять зарплати комунальникам
15 квітня 2025, 03:14
У пік весняних свят: в Україні може плдорожчати м'ясо - експерт назвав, на скільки
15 квітня 2025, 02:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Всі блоги »