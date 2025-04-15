На Прикарпатті на стоянці згоріли два автобуси

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

Виявилося, що на території стоянки загорілися одразу два автобуси. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на площі 50 квадратних метрів.

"На щастя, травмованих немає. Причини виникнення пожежі та всі обставини події з’ясовуються фахівцями", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після російського ракетного удару по Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з палаючого автобуса. Підліток не розгубився та допоміг врятувати інших пасажирів, які опинилися в пастці.