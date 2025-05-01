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01 мая 2025, 11:25

На Прикарпатье злоумышленники вырубили более 1,7 тысяч деревьев на 257 миллионов гривен

01 мая 2025, 11:25
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украина завершили досудебное расследование по преступной группе, в которую входили чиновники Кутского лесного хозяйства Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, организовал схему директор лесхоза. В противоправную деятельность он привлек начальника и инженера одного из отделов предприятия, а также председателя ликвидационной комиссии. Фигуранты незаконно выдавали лесорубные билеты для проведения выборочных рубок на территории Национального природного парка "Гуцульщина" – якобы с целью оздоровления и формирования лесов.

В результате с марта 2022 по март 2023 года незаконно вырублено более 1,7 тысяч деревьев разных пород. По выводам экспертизы, экологический ущерб превышает 257 миллионов гривен.

Четверым фигурантам инкриминируют превышение служебных полномочий и незаконную порубку и сбыт леса, совершенные в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК Украины). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Прикарпатье лесник с сообщником за 5000 долларов планировали переправлять мужчин за границу.

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ГБР Прикарпатье Ивано-Франковская область вырубка деревьев
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