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30 квітня 2025, 21:50

На Прикарпатті чоловік вдарив ножем власного батька

30 квітня 2025, 21:50
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Фото: Нацполіція
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На Прикарпатті повідомили про підозру чоловіку, який напав на власного батька. Відомо, що зловмисник тоді був п'яним

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 37-річного мешканця Старобогородчанської територіальної громади. Коли він був у нетверезому стані, він посварився з батьком. Під час сварки він побив 64-річного чоловіка. Зокрема, завдав йому удар ножем. Пенсіонера госпіталізували з колото-різаною раною живота.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років).

Нагадаємо, на Волині приговорили до ув'язнення 32-річного жителя Ковеля, який жорстоко побив чоловіка. Він вдарив його молотком, а також завдав ударів ногами та руками. Потерпілий міг би померти, якби не вчасно надана медична допомога.

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