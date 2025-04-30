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В Прикарпатье сообщили о подозрении мужчине, который напал на собственного отца. Известно, что злоумышленник был тогда пьяным

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 37-летнего жителя Старобогородчанского территориального общества. Когда он был в нетрезвом состоянии, он поссорился с отцом. Во время ссоры он избил 64-летнего мужчину. В частности, нанес ему удар ножом. Пенсионера госпитализировали с колото-резаной раной живота.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, которое карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет).

Напомним, на Волыни приговорили к заключению 32-летнего жителя Ковеля, который жестоко избил мужчину. Он ударил его молотком, а также нанес удары ногами и руками. Пострадавший мог бы умереть, если бы не вовремя была оказана медицинская помощь.