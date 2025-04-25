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Зловмисник намагався врятувати потерпілого, навіть проводив серцево-легеневу реанімацію. Однак від отриманих травм постраждалий помер

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який забив знайомого до смерті. 23 квітня під час застілля він посварився зі своїм 39-річного знайомим. Це переросло в конфлікт.

Під час сварки чоловік завдав знайомому численні удари руками по голові та тілу гостя. Зловмисник витягнув потерпілого з квартири на сходову клітку та навіть проводив серцево-легеневу реанімацію. Однак коли медики приїхали — вони констатували смерть потерпілого.

"За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілому, слідчі повідомили 44-річному жителю обласного центру про підозру", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали жителя Житомира, якого підозрюють у смертельному побитті знайомого. Внаслідок побиття потерпілого госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, внутнішньомозковим крововиливом, численними забоями голови, від яких чоловік за декілька днів помер.