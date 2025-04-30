Захищав честь брата: на Волині чоловік напав людину з молотком - потерпілий ледь не помер
Житель Волині жорстоко побив чоловіка, який нібито образив його брата. Він вдарив його молотком, а також руками і ногами
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Суд виніс вирок 32-річному жителю Ковеля за замах на умисне вбивство. Його приговорили до восьми років позбавлення волі.
Сам інцидент стався в липні минулого року. Нетверезий обвинувачений (раніше тричі судимий) зустріч на вулиці 38-річного чоловіка, який нібито образив його молодшого брата. Зловмисник вісім разів вдарив його молотком по голові.
Згодом нападник повалив потерпілого на землю та завдав ще ударів кулаками й ногами. Потерпілого врятувала від смерті вчасно надана медична допомога.
Нагадаємо, на Закарпатті 17-річний підліток скоїв розбійний напад на 61-річного таксиста. За словами чоловіка, клієнт раптово почав його душити, а потім вдарив по голові. Зловмисник вкрав у таксиста телефон та гроші.