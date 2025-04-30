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Житель Волині жорстоко побив чоловіка, який нібито образив його брата. Він вдарив його молотком, а також руками і ногами

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд виніс вирок 32-річному жителю Ковеля за замах на умисне вбивство. Його приговорили до восьми років позбавлення волі.

Сам інцидент стався в липні минулого року. Нетверезий обвинувачений (раніше тричі судимий) зустріч на вулиці 38-річного чоловіка, який нібито образив його молодшого брата. Зловмисник вісім разів вдарив його молотком по голові.

Згодом нападник повалив потерпілого на землю та завдав ще ударів кулаками й ногами. Потерпілого врятувала від смерті вчасно надана медична допомога.

Нагадаємо, на Закарпатті 17-річний підліток скоїв розбійний напад на 61-річного таксиста. За словами чоловіка, клієнт раптово почав його душити, а потім вдарив по голові. Зловмисник вкрав у таксиста телефон та гроші.