На Полтавщині батьки побили двомісячне немовля й залишили у дачному будинку
Подія сталася у Горішніх Плавнях. Немовля ушпиталили до реанімації, правоохоронці проводять розслідування
Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.
Поліцію викликала місцева мешканка. Жінка помітила, що 35-річний чоловік та його 26-річна дружина повернулися додому без своєї доньки.
Під час першочергових заходів поліцейські виявили немовля у дачному будинку з травмами середньої тяжкості. За попередніми даними, дитина перебувала без нагляду близько півтори години. Немовля госпіталізували до реанімаційного відділення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Київщині судитимуть жінку, яка перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, стільцем забила до смерті немовля. Їй загрожує до 15 років тюрми.
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Під Покровськом "Вовки Да Вінчі" ліквідували росіян за допомогою нового робота "Гієна"
25 квітня 2025, 06:10Бійці ССО ліквідували взвод північнокорейських солдат на Курщині
25 квітня 2025, 05:05Кремль готує нову хвилю вивезення 50 тисяч українських дітей, – ЦНС
25 квітня 2025, 04:43У Маріуполі зафіксували спалах ботулізму
25 квітня 2025, 04:20"Моє серце завжди зайняте": співачка Злата Огнєвіч натякнула на роман
25 квітня 2025, 04:10Трампова стратегія: розмін України на ілюзії про відрив Росії від Кита
25 квітня 2025, 03:48Бійці "Феніксу" показали, як нищать техніку та особовий склад окупантів на Донеччині
25 квітня 2025, 03:29Суддя "МастерШеф" потрапила в аварію в столиці
25 квітня 2025, 03:10На Чернігівщині знешкодили російський "шахед", який впав у полі та не вибухнув
25 квітня 2025, 02:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?