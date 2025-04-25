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Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Поліцію викликала місцева мешканка. Жінка помітила, що 35-річний чоловік та його 26-річна дружина повернулися додому без своєї доньки.

Під час першочергових заходів поліцейські виявили немовля у дачному будинку з травмами середньої тяжкості. За попередніми даними, дитина перебувала без нагляду близько півтори години. Немовля госпіталізували до реанімаційного відділення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть жінку, яка перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, стільцем забила до смерті немовля. Їй загрожує до 15 років тюрми.