На Прикарпатті затримали злодія, який обікрав свого колишнього орендодавця

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У Коломиї затримали чоловіка, який пограбував колишнього орендодавця. Чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Нещодавно до коломийських поліцейських надійшло повідомлення від місцевого жителя про крадіжку з його будинку. Невідомий зловмисник проник до помешкання та викрав 2200 євро, документи, металевий сейф та інші цінні речі.

З'ясувалося, що до крадіжки причетний 52-річний житель Надвірної, який вже мав проблеми із законом за майнові злочини. Чоловік раніше орендував житло у потерпілого та мав доступ до ключів від будинку.

Поліція швидко з'ясувала місцезнаходження злочинця і затримала його на вокзалі в Києві.

Слідчі оголосили підозру чоловікові. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, в столиці правоохоронці затримали чоловіка, який намагався винести з приватного будинку антикварні статуетки.