На Прикарпатье задержали вора, который обокрал своего бывшего арендодателя

фото: Национальная полиция

В Коломне задержан мужчина, который ограбил бывшего арендодателя. Мужчине грозит до 8 лет заключения

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Недавно к коломыйским полицейским поступило сообщение от местного жителя о краже из его дома. Неизвестный злоумышленник проник в дом и похитил 2200 евро, документы, металлический сейф и другие ценные вещи.

Выяснилось, что к краже причастен 52-летний житель Надворной, уже имевший проблемы с законом за имущественные преступления. Мужчина ранее арендовал жилье у потерпевшего и имел доступ к ключам от дома.

Полиция быстро выяснила местонахождение преступника и задержала его на вокзале в Киеве.

Следователи объявили подозрение мужчине. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное преступнику грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

За совершенное преступнику грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Напомним, в столице правоохранители задержали мужчину, пытавшегося вынести из частного дома антикварные статуэтки.