На Прикарпатье мотоциклист сбил 4-летнего ребенка: полиция проводит расследование

фото: Национальная полиция

22 апреля около 20:00 в селе Печенежин Коломыйского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний пешеход

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, 20-летний местный житель, управляя мотоциклом марки Geon, двигался по улице Независимости и совершил наезд на 4-летнего ребенка. Малолетний внезапно выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Водителя проверили на алкоголь. Результат показал, что он был трезв.

Следователи полиции начали уголовное производство.

Напомним, в Ровенской области будут судить водителя, который наехал на коляску с младенцем, ребенок погиб.

Ранее сообщалось, что в Черкассах водитель автомобиля ВАЗ наехал на переходящего дорогу малолетнего. В результате ДТП 10-летнего мальчика госпитализировали.