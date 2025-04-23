На Прикарпатье мотоциклист сбил 4-летнего ребенка: полиция проводит расследование
22 апреля около 20:00 в селе Печенежин Коломыйского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний пешеход
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Отмечается, 20-летний местный житель, управляя мотоциклом марки Geon, двигался по улице Независимости и совершил наезд на 4-летнего ребенка. Малолетний внезапно выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте.
Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.
Водителя проверили на алкоголь. Результат показал, что он был трезв.
Следователи полиции начали уголовное производство.
Напомним, в Ровенской области будут судить водителя, который наехал на коляску с младенцем, ребенок погиб.
Ранее сообщалось, что в Черкассах водитель автомобиля ВАЗ наехал на переходящего дорогу малолетнего. В результате ДТП 10-летнего мальчика госпитализировали.