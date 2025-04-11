На Черкащині внаслідок пожеж загинули дві людини
В Черкаські області сталися дві пожежі з трагічними наслідками
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
У селі Телепине Черкаського району пожежа виникла в житловому будинку. Після гасіння вогнеборці виявили тіло загиблої господарки. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Ще один трагічний випадок стався у Звенигородському районі. Пожежа виникла внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Нагадаємо, 7 квітня на Тернопільщині сталася масштабна пожежа на складі. Вогнем була знищена будівля площею 450 кв. метрів.
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