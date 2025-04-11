На Черкащині внаслідок пожеж загинули дві людини

фото: ДСНС

В Черкаські області сталися дві пожежі з трагічними наслідками

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У селі Телепине Черкаського району пожежа виникла в житловому будинку. Після гасіння вогнеборці виявили тіло загиблої господарки. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Ще один трагічний випадок стався у Звенигородському районі. Пожежа виникла внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Нагадаємо, 7 квітня на Тернопільщині сталася масштабна пожежа на складі. Вогнем була знищена будівля площею 450 кв. метрів.