На Прикарпатье на стоянке сгорели два автобуса
Инцидент произошел днем 12 апреля в селе Орелец Коломыйского района. Огонь уничтожил автобусы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Оказалось, что на территории стоянки загорелись сразу два автобуса. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров.
"К счастью, травмированных нет. Причины возникновения пожара и все обстоятельства происшествия выясняются специалистами", – говорится в сообщении.
Напомним, после российского ракетного удара по Сумам 13-летний Кирилл Ильяшенко выбрался из горящего автобуса. Подросток не растерялся и помог спасти других пассажиров, оказавшихся в ловушке.
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