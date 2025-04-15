На Прикарпатье на стоянке сгорели два автобуса

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Оказалось, что на территории стоянки загорелись сразу два автобуса. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров.

"К счастью, травмированных нет. Причины возникновения пожара и все обстоятельства происшествия выясняются специалистами", – говорится в сообщении.

Напомним, после российского ракетного удара по Сумам 13-летний Кирилл Ильяшенко выбрался из горящего автобуса. Подросток не растерялся и помог спасти других пассажиров, оказавшихся в ловушке.