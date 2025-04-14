На Київщині з палаючого будинку врятували 90-річну жінку
У неділю, 13 квітня, в селі Житні Гори на вулиці Першотравнева сталася пожежа в житловому будинку
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Зазначається, що по прибутті на місце виклику рятувальники знайшли жінку 1935 року народження з ознаками отруєння продуктами горіння. Її госпіталізували до місцевої лікарні.
На місці події працювало 10 рятувальників і 2 одиниці техніки.
Причину пожежі ще встановлюють.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік ледь не помер через забуту їжу, яку залишив на плиті без нагляду.
Раніше на Рівненщині госпіталізували 30-річну жінку. Їй діагностували отруєння чадним газом. Рятувальники закликають українців бути обережними.
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