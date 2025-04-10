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В Івано-Франківській області суд першої інстації приговорив водія, який збив на смерть жінку, лише до одного року обмеження волі. Проте правоохоронці добилися більш суворого покарання

Про це повідомляє поліція в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Водій вантажівки, який на смерть збив жінку, буде відбувати покарання за ґратами. Йому призначили три роки позбавлення волі, а також на два роки заборонили керувати транспортом.

Сама аварія сталась у травні минулого року. Водій Renault Magnum наїхав на жительку Калуша. Через те, що він не обрав безпечної швидкості, він збив 38-річну жінку, коли вона переходила дорогу. Потерпілу госпіталізували, проте від важких травм вона померла.

Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулись ГАЗель та Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок ДТП обидві машини запалали та згоріли вщент.