У Києві зіткнулися дві вантажівки: рятувальники визволяли одного з водіїв
ДТП сталася в четвер, 10 квітня, близько восьмої ранку у Дарницькому районі столиці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На Бориспільському шосе зіткнулися два вантажні автомобілі. Водія одного з них заблокувало між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували чоловіка та передали медикам.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, а Київщині легковик на швидкості влетів у бетонні блоки. Постраждали 26-річна водійка та 22-річний пасажир.
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