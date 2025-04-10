фото: ДСНС

ДТП сталася в четвер, 10 квітня, близько восьмої ранку у Дарницькому районі столиці

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На Бориспільському шосе зіткнулися два вантажні автомобілі. Водія одного з них заблокувало між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували чоловіка та передали медикам.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, а Київщині легковик на швидкості влетів у бетонні блоки. Постраждали 26-річна водійка та 22-річний пасажир.