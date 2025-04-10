11:06  10 апреля
Умер звезда "Лиги смеха"
10:19  10 апреля
В Украине выпало до метра снега
07:44  10 апреля
Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2025, 15:55

На Прикарпатье водитель грузовика сбил женщину насмерть: суд избрал наказание

10 апреля 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области суд первой инстанции приговорил водителя, сбившего насмерть женщину, лишь к одному году ограничения свободы. Однако правоохранители добились более строгого наказания

Об этом сообщает полиция в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Водитель грузовика, который насмерть сбил женщину, будет отбывать наказание за решеткой. Ему назначили три года лишения свободы, а также два года запретили управлять транспортом.

Сама авария произошла в мае прошлого года. Водитель Renault Magnum наехал на жительницу Калуша. Из-за того, что он не выбрал безопасную скорость, он сбил 38-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Пострадавшую госпитализировали, однако от тяжелых травм она скончалась.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись ГАЗель и Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП обе машины загорелись и сгорели дотла.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП
В Ровно водитель Seat сбил пешехода прямо на переходе
10 апреля 2025, 14:00
В Киеве столкнулись два грузовика: спасатели деблокировали одного из водителей
10 апреля 2025, 13:22
В Полтавской области "скорая" и микроавтобус после столкновения оказались в кювете: есть пострадавший
10 апреля 2025, 11:13
Все новости »
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
Полицейские разоблачили ранее судимого жителя Тернополя в совершении серии краж с авто
10 апреля 2025, 16:05
На Харьковщине во время проведения полевых работ подорвался аграрий
10 апреля 2025, 16:00
В пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданского
10 апреля 2025, 15:50
На Волыни задержали военнослужащего, который ушел в СОЧ и занимался сбытом психотропов
10 апреля 2025, 15:15
Под Купянском Силы обороны уничтожили пехоту и пункт управления БпЛА россиян
10 апреля 2025, 15:10
На Харьковщине дельцы продавали аж две схемы для уклонистов: требовали до 24 тысяч долларов
10 апреля 2025, 14:57
На Волыни пограничники разоблачили партию контрабанды электронных сигарет и жидкостей стоимостью почти 2 млн грн
10 апреля 2025, 14:55
В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине станет теплее
10 апреля 2025, 14:54
"еВидновлення": стала доступна компенсация для восстановления жилья на собственной земле
10 апреля 2025, 14:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »