Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области суд первой инстанции приговорил водителя, сбившего насмерть женщину, лишь к одному году ограничения свободы. Однако правоохранители добились более строгого наказания

Об этом сообщает полиция в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Водитель грузовика, который насмерть сбил женщину, будет отбывать наказание за решеткой. Ему назначили три года лишения свободы, а также два года запретили управлять транспортом.

Сама авария произошла в мае прошлого года. Водитель Renault Magnum наехал на жительницу Калуша. Из-за того, что он не выбрал безопасную скорость, он сбил 38-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Пострадавшую госпитализировали, однако от тяжелых травм она скончалась.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись ГАЗель и Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП обе машины загорелись и сгорели дотла.