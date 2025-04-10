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10 квітня 2025, 14:00

У Рівному водій Seat збив пішохода прямо на переході

10 квітня 2025, 14:00
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Фото: Нацполіція
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У Рівному сталась ДТП увечері, 9 квітня. Внаслідок аварії 50-річного чоловіка госпіталізували з травмами

Про це повідомляє поліція в Рівненській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 9 квітня, близько 20:45. 28-річний водій Seat Leon повертав із вулиці Київської на вулицю М. Грушевського та допустив наїзд на 50-річного пішоходу. Потерпілий переходив дорогу на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок ДТП постраждалого госпіталізували. Йому діагностували перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

"Поліцейські наголошують всім учасникам дорожнього руху бути обережними та уважними, особливо під час ускладнення погодних умов", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у передмісті Житомира зіткнулись автомобілі Daewoo та Nissan. Внаслідок аварії були травмовані 23-річний водій та двоє пасажирок позашляховика: 22-річна дівчина та її однорічна дочка. Також травми отримали двоє пасажирів Daewoo віком 43 та 36 років.

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