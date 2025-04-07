Стрілянина в Івано-Франківську: зловмисника взяли під варту
Суд обрав запобіжний захід 28-річному жителю Івано-Франківська, який влаштував стрілянину посеред вулиці
Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає RegioNews.
Зазначається, що 3 квітня чоловік влаштував стрілянину на вулиці Матейки у Івано-Франківську. Це сталося під час бійки між двома групами осіб. Підозрюваний здійснив постріл з вогнепальної зброї, куля вцілила в дах автомобіля, зрекошетила та потрапила в піднавіс кафе.
Правоохоронці затримала стрілка "по гарячих слідах".
Чоловік раніше судимий за хуліганство та незаконне зберігання зброї.
За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із визначенням застави в 2 млн грн.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть 43-річного мешканця Покрова Нікопольського району, який відкрив стрілянину у дворі житлового будинку, а потім погрожував вбивством випадковому перехожому.