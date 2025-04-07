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07 квітня 2025, 12:53

Стрілянина в Івано-Франківську: зловмисника взяли під варту

07 квітня 2025, 12:53
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Суд обрав запобіжний захід 28-річному жителю Івано-Франківська, який влаштував стрілянину посеред вулиці

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Зазначається, що 3 квітня чоловік влаштував стрілянину на вулиці Матейки у Івано-Франківську. Це сталося під час бійки між двома групами осіб. Підозрюваний здійснив постріл з вогнепальної зброї, куля вцілила в дах автомобіля, зрекошетила та потрапила в піднавіс кафе.

Правоохоронці затримала стрілка "по гарячих слідах".

Чоловік раніше судимий за хуліганство та незаконне зберігання зброї.

За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із визначенням застави в 2 млн грн.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть 43-річного мешканця Покрова Нікопольського району, який відкрив стрілянину у дворі житлового будинку, а потім погрожував вбивством випадковому перехожому.

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