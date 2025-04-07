Стрельба в Ивано-Франковске: злоумышленника взяли под стражу
Суд избрал меру пресечения 28-летнему жителю Ивано-Франковска, который устроил стрельбу посреди улицы
Об этом сообщили в областной прокуратуре, сообщает RegioNews.
Отмечается, что 3 апреля мужчина устроил стрельбу на улице Матейко в Ивано-Франковске. Это произошло во время потасовки между двумя группами лиц. Подозреваемый произвел выстрел из огнестрельного оружия, пуля попала в крышу автомобиля, отрекошетила и попала в поднавес кафе.
Правоохранители задержала стрелка "по горячим следам".
Муж ранее судим за хулиганство и незаконное хранение оружия.
По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с определением залога в 2 млн грн.
Напомним, на Днепропетровщине будут судить 43-летнего жителя Покрова Никопольского района, открывшего стрельбу во дворе жилого дома, а затем угрожал убийством случайному прохожему.