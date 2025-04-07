Стрельба в Ивано-Франковске: злоумышленника взяли под стражу

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Суд избрал меру пресечения 28-летнему жителю Ивано-Франковска, который устроил стрельбу посреди улицы

Об этом сообщили в областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

Отмечается, что 3 апреля мужчина устроил стрельбу на улице Матейко в Ивано-Франковске. Это произошло во время потасовки между двумя группами лиц. Подозреваемый произвел выстрел из огнестрельного оружия, пуля попала в крышу автомобиля, отрекошетила и попала в поднавес кафе.

Правоохранители задержала стрелка "по горячим следам".

Муж ранее судим за хулиганство и незаконное хранение оружия.

По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с определением залога в 2 млн грн.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить 43-летнего жителя Покрова Никопольского района, открывшего стрельбу во дворе жилого дома, а затем угрожал убийством случайному прохожему.