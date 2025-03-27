фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Під час патрулювання лісистої місцевості службовий собака прикордонників змінив поведінку, натрапивши на сліди невідомих. Чотирилапий вивів військовослужбовців на трьох чоловіків, які намагалися сховатися серед дерев.

Спершу вони виявили літнього чоловіка без документів. Він назвався місцевим жителем і запевняв, що прийшов у ліс по березовий сік, навіть мав із собою порожню п’ятилітрову пляшку. Проте неподалік прикордонники знайшли ще двох молодиків, які виявилися закарпатцями. Вони зізналися, що планували незаконно перетнути українсько-словацький кордон, а дідусь був їхнім провідником.

Оперативники встановили, що 78-річний пенсіонер за гроші, яку йому обіцяли переправники, мав зустріти "клієнтів" у визначеному місці і провести їх лісом до кордону. Ділки сподівалися заробити на цьому 6000 доларів.

Наразі особи фігурантів встановлені. Їм, як і дідусеві, доведеться відповідати за вчинене перед законом.

На чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, склади адмінпротоколи.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали таксиста з двома пасажирами, які намагались незаконно перетнути держкордон.