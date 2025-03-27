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27 березня 2025, 01:20

Квест за 15 тисяч доларів: 26-річний львів’янин ледь не потонув у Тисі

27 березня 2025, 01:20
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фото: ДПСУ
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На Закарпатті прикордонники врятували львів’янина, який ледь не потонув у Тисі під час спроби незаконно перетнути кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловік планував поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину. З цією метою знайшов ділків, які пообіцяли йому швидкий та безболісний метод перетинання кордону, запросивши 15 тисяч доларів.

Коли вже 26-річний львів’янин віддав ці кошти, переправники повідомили, що йому доведеться перепливати Тису. Далі надали ошуканому клієнту гумовий човен, вказали напрям руху до кордону та втекли.

По дорозі до річки львів’янин намагався перелізти через паркан, але порвав човен. Не маючи іншого виходу, він вирішив просто стрибнути у річку та переплисти її. Однак майже одразу про це пошкодував – сильна холодна течія підхопила його і понесла невідомо куди. Контролювати ситуацію чи повернутися назад він уже не міг. За його словами, поки був у воді, двічі попрощався з життям.

На щастя, у якийсь момент йому вдалося відчути ногами дно та добратися до берега. Щоправда рухатися далі, через переохолодження та спазм м’язів, сил не було.

Чоловіка виявили прикордонники під час патрулювання. На допомогу йому вирушила група реагування. За допомогою катера чоловіка швидко витягли з води, доправили у підрозділ, дали сухий одяг і напоїли гарячим чаєм.

Наразі оперативники встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетинання кордону.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які за 7000 доларів намагались потрапити в Молдову.

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