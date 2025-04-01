На Прикарпатье спасли туристку, которая травмировалась в горах
Во время путешествия на туристическом маршруте "Волчинецкие горы" травмировалась жительница Киевщины. Женщине понадобилась помощь спасателей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел вечером 30 марта вблизи села Волчинец Ивано-Франковского района. Туристка 1976 рождения травмировала ногу и уже не могла самостоятельно двигаться.
Горные спасатели Ивано-Франковска оказали пострадавшей первую домедицинскую помощь и транспортировали путешественницу к автомобилю "скорой".
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье турист 10 дней бродил по горам без еды.
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