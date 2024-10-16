На Закарпатті турист 10 днів блукав горами без їжі

фото: ДСНС України у Закарпатській області

Під час проходження туристичного маршруту в Рахівському районі заблукав мандрівник. Він 10 днів намагався повернутися до цивілізації. Вчора ввечері, 15 жовтня, його знайшли рятувальники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Закарпатській області.

Заблукалим мандрівником виявився мешканець Миколаївської області. Він остаточно втратив сили, коли до найближчого населеного пункту залишалося пройти 15 кілометрів. Гірські рятувальники знайшли туриста в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані.

"26-річний хлопець стверджував, що вийшов у похід з івано-франківського селища Ворохта ще 5 жовтня, а останні чотири дні ходив узагалі без їжі", — йдеться в повідомленні.

Туриста нагодували, напоїли гарячим чаєм та обробили рани. Після цього потерпілого доставили до села Богдан і передали медикам. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня у Стрийському районі Львівщини чоловік збирав гриби і зірвався зі скелі. Постраждалий не міг самостійно піднятися.