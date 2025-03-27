На Закарпатті внаслідок пожежі загинув чоловік
Пожежа сталася 25 березня близько 11:00 в села Видричка Рахівського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Павлик горіла літня кухня. Пожежу помітили місцеві мешканці, які й викликали рятувальників.
Під час гасіння в одній з кімнат вогнеборці виявили тіло 54-річного власника будинку.
Внаслідок пожежі пошкоджена крівля та знищені речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м.
Причину та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вночі 17 березня в селі Новомихайлівка Берестинського району, що на Харківщині, в пожежі загинула родина.
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