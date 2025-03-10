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10 березня 2025, 18:13

У Дніпропетровській області правоохоронці виявили у двох братів канабісу майже на 300 000 гривень

10 березня 2025, 18:13
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фото: Національна поліція
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Висушену та подрібнену наркотичну речовину чоловіки зберігали у будинку та господарському приміщенні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Наркозлочин задокументували поліцейські відділення поліції Nº4 Дніпровського районного управління поліції Nº2. За місцем мешкання 36-річних чоловіків правоохоронці вилучили майже 1кг канабісу. Наркотики поліцейські направили на проведення експертного дослідження. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить майже 300 тисяч гривень.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Дніпрі водій Tesla "прокатав" на капоті працівника ТЦК.

Дніпропетровська область канабіс поліція наркотики
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