На Львівщині чоловіка судитимуть за порубку дубів на заповідній території
Обвинувальний акт стосовно 26-річного жителя Золочівського району за фактом незаконної вирубки дерев направлений до суду
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Чоловік незаконно зрубав червоні дуби в держлісгоспі на території Національного парку "Північне Поділля". Потім він розпиляв дерева, завантажив колоди у вантажівку, після чого був затриманий.
Загальна сума завданих державі збитків становить майже 430 тисяч гривень.
Фігуранту загрожує від 5 до 7 років вʼязниці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині посадовця судитимуть за незаконну вирубку дерев на 11 млн грн.
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