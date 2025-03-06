На Прикарпатті правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка переправила через кордон близько 150 чоловіків

фото: ДБР

В Івано-Франківській області працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва Державної кримінально-виконавчої служби України ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, організатором схеми був начальник одного з відділів "Закарпатської установи виконання покарань № 9", а співорганізатором виступав житель Закарпаття, який наразі проживає у Чехії. Усього до злочинної групи входило 8 осіб.

Зловмисники знаходили охочих незаконно перетнути кордон, проводили з ними інструктажі та організовували перевезення до гірських районів Закарпатської та Івано-Франківської областей. Там їх зустрічали помічники, які допомагали перетнути кордон із Румунією.

Вартість переправлення для однієї особи становила 6000 доларів США. За пів року такими "послугами" скористалися щонайменше 150 чоловіків призовного віку.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Прикарпатті на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК.