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06 марта 2025, 11:59

На Прикарпатье правоохранители ликвидировали преступную группу, переправившую через границу около 150 мужчин

06 марта 2025, 11:59
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фото: ГБР
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В Ивано-Франковской области работники Государственного бюро расследований при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы Украины ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, организатором схемы был начальник одного из отделов "Закарпатского учреждения исполнения наказаний № 9", а соорганизатором выступал житель Закарпатья, проживающий в Чехии. Всего в преступную группу входило 8 человек.

Злоумышленники находили желающих незаконно пересечь границу, проводили с ними инструктажи и организовывали перевозки в горные районы Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Там их встречали помощники, помогавшие пересечь границу с Румынией.

Стоимость переправки для одного человека составила 6000 долларов США. За полгода такими "услугами" воспользовались не менее 150 мужчин призывного возраста.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Прикарпатье на 180 000 грн оштрафовали мужчину, который избил работника ТЦК.

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