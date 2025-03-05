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В Івано-Франківську на час хвилини пам’яті зупинятиметься увесь транспорт
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05 березня 2025, 16:33

В Івано-Франківську на час хвилини пам’яті зупинятиметься увесь транспорт

05 березня 2025, 16:33
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фото: ілюстративне
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Від завтра о 9 годині на час хвилини пам’яті зупинятиметься увесь комунальний транспорт міста

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"Щодня о 9:00 вшановуємо пам'ять полеглих у московсько-українській війні… На час хвилини памʼяті зупинятиметься комунальний транспорт", - йдеться у повідомленні.

За його словами, від завтра також зупинятимуть не лише громадський транспорт.

"Вкотре наголошую, що зупинятися потрібно всюди та всім! На жаль, не всі цього дотримуються. Тому від завтра поліцейські перекриватимуть рух автотранспорту в центрі міста", - наголосив очільник міста.

Нагадаємо, на Прикарпатті під кригою в річці Прут виявили тіло чоловіка.

Прикарпаття Івано-Франківськ Марцінків Руслан Романович громадський транспорт хвилина мовчання
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