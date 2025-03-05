В Ивано-Франковске на время минуты памяти будет останавливаться весь транспорт

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С завтрашнего дня в 9 часов в час минуты памяти будет останавливаться весь коммунальный транспорт города

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

"Ежедневно в 9:00 чтим память павших в московско-украинской войне… На время минуты памяти будет останавливаться коммунальный транспорт", - говорится в сообщении.

По его словам, с завтрашнего дня также будут останавливать не только общественный транспорт.

"В очередной раз подчеркиваю, что останавливаться нужно повсюду и всем! К сожалению, не все это соблюдают. Поэтому с завтрашнего дня полицейские будут перекрывать движение автотранспорта в центре города", - подчеркнул глава города.

Напомним, в Прикарпатье под льдом в реке Прут обнаружили тело мужчины.