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04 березня 2025, 16:58

Арешт майна на 100 млн грн: ексочільника Держекоінспекції Карпатського округу судитимуть за незаконне збагачення

04 березня 2025, 16:58
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу, спосіб життя якого не відповідає його офіційним доходам. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років

Про це повідомляє пресцентр ДБР, передає RegioNews.

Правоохоронці виявили суттєві розбіжності між офіційними доходами посадовця та набутим ним і членами його родини майном у 2020-2023 роках. Загальна вартість необґрунтованих активів чиновника становить майже 19 млн грн.

Суд вже арештував виявлене майно, серед якого:

  • два автомобілі преміумкласу ― 2023 року випуску вартістю 9,4 млн грн і 2021 року випуску вартістю 2,6 млн грн;
  • чотири квартири в Івано-Франківську сукупною вартістю понад 4 млн грн;
  • нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн.

Крім того, суд арештував інше майно фігуранта та його родини загальною вартістю 80 млн грн, яке він придбав до набуття чинності закону, а саме:

  • житловий будинок; п'ять готових квартир та вісім квартир на стадії будівництва в Івано-Франківську;
  • три земельні ділянки;
  • три автомобілі;
  • гроші у різних валютах на суму майже 40 тис. доларів США;
  • два комерційні приміщення загальною площею понад 1 тис. кв. м у центрі Івано-Франківська.

"Посадовця обвинувачують у незаконному збагаченні (ч. 1 ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", ― йдеться у повідомленні.

Фігуранта вже звільнили з посади.

Нагадаємо, чоловік народної депутатки України Ірини Кормишкіної отримав підозру у справі про "позичені" 20 млн гривень.

суд ДБР підозра арешт майно Івано-Франківська область збагачення екоінспекція
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