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03 березня 2025, 12:48

На Кіровоградщині посадовця судитимуть за незаконну вирубку дерев на 11 млн грн

03 березня 2025, 12:48
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівника Знам’янського лісництва, який організував незаконну вирубку лісу в Кіровоградській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що лише за три місяці 2023 року в Знамʼянському лісництві було незаконно зрубано дуби, граби, ясени, липи та клени на суму понад 11 мільйонів гривень.

Зазначається, що посадовець не вжив заходів для запобігання вирубкам і не повідомив про це правоохоронні органи.

Наразі його звільнили із займаної посади та обвинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік отримав тюремний термін за крадіжку льодяників від кашлю.

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