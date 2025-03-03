На Кіровоградщині посадовця судитимуть за незаконну вирубку дерев на 11 млн грн

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівника Знам’янського лісництва, який організував незаконну вирубку лісу в Кіровоградській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що лише за три місяці 2023 року в Знамʼянському лісництві було незаконно зрубано дуби, граби, ясени, липи та клени на суму понад 11 мільйонів гривень.

Зазначається, що посадовець не вжив заходів для запобігання вирубкам і не повідомив про це правоохоронні органи.

Наразі його звільнили із займаної посади та обвинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Обвинувальний акт уже направлено до суду.

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