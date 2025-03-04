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04 марта 2025, 16:58

Арест имущества на 100 млн грн: экс-главу Госэкоинспекции Карпатского округа будут судить за незаконное обогащение

04 марта 2025, 16:58
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа, образ жизни которого не отвечает его официальным доходам. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

Правоохранители выявили существенные разногласия между официальными доходами должностного лица и приобретенным им и членами его семьи имуществом в 2020-2023 годах. Общая стоимость необоснованных активов чиновника составляет около 19 млн грн.

Суд уже арестовал выявленное имущество, среди которого:

  • два автомобиля премиумкласса - в 2023 году выпуска стоимостью 9,4 млн грн и в 2021 году выпуска стоимостью 2,6 млн грн;
  • четыре квартиры в Ивано-Франковске совокупной стоимостью свыше 4 млн грн;
  • нежилое помещение в Ивано-Франковске стоимостью 3 млн. грн.

Кроме того, суд арестовал другое имущество фигуранта и его семьи общей стоимостью 80 млн грн, которое он приобрел до вступления в силу закона, а именно:

  • жилой дом; пять готовых и восемь квартир на стадии строительства в Ивано-Франковске;
  • три земельных участка;
  • три автомобиля;
  • деньги в разных валютах на сумму почти 40 тыс. долларов США;
  • два коммерческих помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м в центре Ивано-Франковска.

"Должностное лицо обвиняют в незаконном обогащении (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", ― говорится в сообщении.

Фигуранта уже уволили с должности.

Напомним, муж народного депутата Украины Ирины Кормышкиной получил подозрение по делу о "заемных" 20 млн гривен.

суд ГБР подозрение арест имущество Ивано-Франковская область обогащение экоинспекция
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