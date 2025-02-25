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25 лютого 2025, 21:55

В Івано-Франківську п'яний підліток сів за кермо і потрапив у ДТП

25 лютого 2025, 21:55
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Фото: Нацполіція
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17-річний хлопець з Івано-Франківську сів за кермо авто. В результаті він в'їхав в іншу автівку, після чого втік з місця аварії

Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

В Івано-Франківську поліцейські отримали повідомлення, що невідомий на авто Volvo зіткнувся з автомобілем Skoda, після чого зник. Правоохоронці згодом розшукали потрібну автівку. Водієм виявився неповнолітній.

У 17-річного хлопця поліцейські також виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Враховуючи вік, водій ще не мав водійського посвідчення, а значить - не мав права сідати за кермо.

"На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), ст. 126 (Керування транспортними засобом особою, яка не має права керування транспортним засобом), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині нетвереза водійка наїхала на 54-річну жінку, яка їхала на велосипеді. Внаслідок ДТП потерпілу госпіталізували до реанімації. Водійку, яка вчинила ДТП, затримали. Тепер їй загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

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