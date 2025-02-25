У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
У Солом’янському районі Києва сьогодні, 25 лютого під колеса мікроавтобуса потрапила третьокласниця
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Муніципальної охорони Києва.
Як зазначається у повідомленні, дитина раптово вибігла на дорогу поза пішохідним переходом і її правим боком зачепив мікроавтобус, що проїжджав повз. ДТП трапилася поблизу школи, а момент зіткнення зафіксували камери спостереження.
На місце події викликали медиків. Обставини і причини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці судитимуть водія за смертельну ДТП. Водій "Газелі" на повній швидкості зіткнувся з автобусом.
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