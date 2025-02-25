Фото: Нацполиция

17-летний парень из Ивано-Франковска сел за руль авто. В результате он въехал в другой автомобиль, после чего скрылся с места аварии.

Об этом сообщает Полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Ивано-Франковске полицейские получили сообщение, что неизвестный на автомобиле Volvo столкнулся с автомобилем Skoda, после чего скрылся. Правоохранители впоследствии разыскали нужный автомобиль. Водителем оказался несовершеннолетний.

У 17-летнего парня полицейские также обнаружили признаки алкогольного опьянения. Учитывая возраст, водитель еще не имел водительского удостоверения, а значит – не имел права садиться за руль.

"На водителя патрульные составили административные материалы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством), ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) - по ст. правоохранители.

Напомним, ранее в Житомирской области нетрезвая водительница наехала на 54-летнюю женщину , которая ехала на велосипеде. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Водитель, совершивший ДТП, был задержан. Теперь ей грозит от трех до восьми лет заключения.