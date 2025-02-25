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25 лютого 2025, 16:38

Смертельна ДТП на Київщині: загинула 72-річна пасажирка

25 лютого 2025, 16:38
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Фото: Нацполіція
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У Бучанській громаді сталась аварія. Водій в'їхав у авто, яке стояло на узбіччі. Внаслідок цього загинула людина

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась у вівторок, 25 лютого, близько 7:00, на автодорозі Київ-Ковель в межах Бучанської територіальної громади. 76-річний водій Volkswagen їхав в напрямку столиці, але зіткнувся з Mercedes, який стояв на узбіччі, поза межами проїзної частини дороги.

Внаслідок ДТП 72-річна жінка, яка була пасажиркою Volkswagen, загинула на місці. Водій отримав ушкодження - його госпіталізували медики.

"Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 22 лютого у Святошинському районі столиці сталась аварія. Водій трамвая наїхав на чоловіка віком близько 30 років, який перебував на коліях. Чоловік загинув на місці. Тепер правоохоронці встановлюють його особу, та розслідують всі обставини ДТП.

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