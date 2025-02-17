Шахраї ошукали жительку Тернопільщини, продавши їй неіснуючі дрова

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Жертвою афери стала жителька Тернопільської області. У соціальній мережі вона натрапила на оголошення про продаж дров за вигідною ціною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Жінка зв’язалася з "продавцем", який запевнив, що доставить товар, але спочатку попросив внести передоплату 7500 гривень. Жителька Тернопільщини перерахувала кошти на вказаний банківський рахунок, після чого зловмисник зник.

За фактом шахрайства правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Поліцейські вкотре нагадують громадянам бути обережними під час онлайн-покупок.

"Не здійснюйте передоплату неперевіреним продавцям, перевіряйте відгуки та надавайте перевагу оплаті після отримання товару", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області "шахрай-іноземець" виманив у жінки понад 800 тис. грн.