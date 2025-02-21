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21 лютого 2025, 16:52

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який ображав 74-річну матір

21 лютого 2025, 16:52
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фото: Національна поліція
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Поліцейські Харкова притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка за скоєння домашнього насильства над матір’ю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Харківської області.

За словами правоохоронців, до них звернулася 74-річна пенсіонерка і повідомила про насилля збоку власного сина. Чоловік ображав матір, висловлювався нецензурною лайкою, вимагав гроші та погрожував застосувати щодо неї фізичну силу.

Щодо 42-річного сина заявниці поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в Києві 27-річна жінка напідпитку підпалила два автомобілі. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Харків Харківська область поліція насильство
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