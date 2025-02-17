Любовна афера: на Рівненщині "шахрай-іноземець" виманив у жінки понад 800 тис. грн

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55-річна рівнянка потрапила на "гачок" до шахрая. Чоловік представився іноземцем та попросив жінку оплатити його квиток до України

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, 55-річна рівнянка деякий час спілкувалася в месенджері з чоловіком, який нібито є громадянином Англії.

За якийсь час він вирішив відвідати "кохану", однак зазначив, що його рахунки заморожені. Таким чином, він попросив у 55-річної рівнянки оплатити йому спочатку квитки, потім страховий поліс, а згодом — і кошти для хабаря, який він планував заплатити роботодавцю, щоби йому надали відпустку.

Загалом постраждала перерахувала "коханому" 886 тисяч гривень.

Правоохоронці зауважують, що рахунки "іноземця" були українські. Жінка зрозуміла, що стала жертвою аферистів лише коли у неї закінчилися гроші.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці викрили ув'язнених, які заробляли на фейкових оголошеннях, які публікували в інтернеті від імені жінок.

Раніше ми повідомляли, що в Хмельницькому взяли під варту 27-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та вимаганні коштів.