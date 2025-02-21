У Києві 27-річна жінка напідпитку підпалила дві автівки

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Поліцейські повідомили про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. Їй світить до 10 років тюрьми

Про про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Повідомлення про підпал автомобілів надійшли до Деснянського управління поліції на спецлінію 102 від місцевих жителів.

Автівки були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини.

Поліцейські встановили, що до підпалу причетна 27-річна місцева мешканка.

Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. Згодом фігурантка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen.

Причину свого вчинку зловмисниця пояснити не змогла.

За скоєне киянці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області затримали дітей, які на замовлення росіян палили авто ЗСУ. Зловмисниками виявилися діти віком від 13 до 16 років, які шукали легкого заробітку в телеграм-каналах.