За крадіжку дитячого велосипеда житель Калуша сяде на 7 років

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До 7 років та 6 місяців за ґратами засуджено 21-річного жителя Калуша за викрадення в дитини велосипеда

Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Прокурори в суді довели, що в липні 2024 року в під'їзді одного з будинків у місті Калуші 14-річний хлопець піднімався додому та ніс із собою велосипед.

У цей час зловмисник схопив його рукою за голову та вдарив. Вихопив із рук хлопця велосипед і втік.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, в Одесі чоловік забив до смерті товариша, запідозривши у крадіжці гаманця.