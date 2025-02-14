За крадіжку дитячого велосипеда житель Калуша сяде на 7 років
До 7 років та 6 місяців за ґратами засуджено 21-річного жителя Калуша за викрадення в дитини велосипеда
Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
Прокурори в суді довели, що в липні 2024 року в під'їзді одного з будинків у місті Калуші 14-річний хлопець піднімався додому та ніс із собою велосипед.
У цей час зловмисник схопив його рукою за голову та вдарив. Вихопив із рук хлопця велосипед і втік.
Вирок суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Нагадаємо, в Одесі чоловік забив до смерті товариша, запідозривши у крадіжці гаманця.
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