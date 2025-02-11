В Одесі чоловік забив до смерті товариша, запідозривши у крадіжці гаманця

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В Одесі поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства товариша. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці виявили тіло чоловіка біля багатоповерхівки на вулиці Героїв Крут. До події був причетний судимий за крадіжки 37-річний житель обласного центру.

Поліцейські зʼясували, що чоловіки розпивали алкогольні напої. Один із них не знайшов свого гаманця і почав звинувачувати у крадіжці іншого. Під час конфлікту він забив товариша до смерті скляною пляшкою, ногами та кулаками.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який продавав автомобілі для військових. Зловмисник ввозив транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав через інтернет.