За воровство детского велосипеда житель Калуша сядет на 7 лет

иллюстративное фото из открытых источников

К 7 годам и 6 месяцам за решеткой приговорен 21-летний житель Калуша за похищение у ребенка велосипеда

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Прокуроры в суде доказали, что в июле 2024 года в подъезде одного из домов в Калуше 14-летний парень поднимался домой и нес с собой велосипед.

В это время злоумышленник схватил его рукой за голову и ударил. Выхватил из рук парня велосипед и скрылся.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Напомним, в Одессе мужчина забил насмерть товарища, заподозрив в краже кошелька.