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14 лютого 2025, 12:54

У Харкові матір, яка продала свою доньку, взяли під варту на два місяці

14 лютого 2025, 12:54
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фото: Харківська обласна прокуратура
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У Харкові 22-річну дівчину взяли під варту на два місяці. Жінку затримали за продаж своєї двомісячної дитини

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання прокурора.

"Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 11 квітня 2025 включно) із можливістю внесення застави у розмірі 908 400 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові затримали 22-річну дівчину. Вона продала двомісячну доньку за $20 тисяч, щоб купити авто.

Жінка, яка вже має сина віком 1 рік та 10 місяців, не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися.

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