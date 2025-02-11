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11 лютого 2025, 22:55

На Житомирщині п'яний чоловік на очах у колишньої спалив її авто

11 лютого 2025, 22:55
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фото: поліція
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Жителю Житомирщини, який під час конфлікту з колишньою співмешканкою спалив її автомобіль, загрожує до 10 років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирської області.

Інцидент трапився у селі Ліщині Станишівської громади вдень 9 лютого.

Вогонь знищив автомобіль та пошкодив прилеглу господарську будівлю.

Сума завданого 44-річній власниці збитку перевищила 270 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили причетність до підпалу 41-річного жителя Бердичівського району, колишнього співмешканця потерпілої.

"Того дня він прийшов до її обійстя. Вже у подвір’ї між нетверезим "гостем" та господинею на підґрунті неприязних стосунків виникла суперечка. Під час конфлікту чоловік взяв з підсобного приміщення ємність з бензином, розлив його навколо "Volkswagen Touareg", та підпалив на очах у власниці. Жінка не змогла перешкодити зловмиснику", - розповіли у поліції.

Вчинивши підпал, чоловік втік з місця злочину. Одна його швидко розшукали правоохоронці в одному з сіл Бердичівського району.

Зловмисникові повідомили про підозру в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Йому загрожує від 3 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше в Одесі поліцейські затримали чоловіка, який підпалив авто у підземному паркінгу.

Також раніше у Львові засудили місцевого жителя до п'яти років ув’язнення за підпали автомобілів ЗСУ.

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