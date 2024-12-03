В Одесі судитимуть жінку, яка через ревнощі напала з ножем на суперницю

фото: поліція

Жителька Одеси, яка напала з ножем на колишню дівчину свого хлопця, постане перед судом. Її звинувачують у спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, жінці загрожує до восьми років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Інцидент трапився в Приморському районі Одеси в квартирі 22-річного хлопця, де він проживав разом з 29-річною жінкою. Одного вечора до помешкання прийшла 20-річна колишня дівчина хлопця. Вона планувала забрати собаку.

"Між жінками раптово виник конфлікт на ґрунті ревнощів до чоловіка, що переріс у бійку. В ході сутички старша жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним молодшу у груди", - розповіли у поліції.

Потерпілу госпіталізували з проникаючою колото-різаною раною грудної клітки. Нападницю затримали, суд відправив її під арешт.

Нагадаємо, раніше у Харкові 71-річний чоловік напав з ножем на свою 47-річну дружину через ревнощі. Згодом жінка померла у лікарні від поранення.