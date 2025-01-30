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30 січня 2025, 14:59

Експосадовиця податкової Прикарпаття незадекларувала понад 5 мільйонів

30 січня 2025, 14:59
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фото: ДБР
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За матеріалами ДБР судитимуть колишню посадовицю податкової Івано-Франківської області, яка приховала багатомільйонне майно від декларування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що колишня начальниця одного з управлінь ГУ ДПС в Івано-Франківській області внесла недостовірні дані до щорічних декларацій за 2020-2023 роки.

Зокрема жінка "приховала" від декларування трикімнатну квартиру у центрі обласного центру, вартістю понад 2,8 млн грн.

Також порушниця не вказала даних про гараж в місті та автомобіль за 2,4 млн грн.

Таким чином, посадовиця умисно зазначила в декларації неправдиві відомості, приховавши майно на понад 5,2 млн грн.

Її обвинувачують в умисному внесені до декларацій завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Жінці загрожує штраф, громадські роботи або обмеження волі на строк до 2 років.

Як повідомлялось, у Львівській області судитимуть правоохоронця та інваліда, які намагалися переправити чоловіків через кордон. Зловмисники мали оформити втікачів водіям автобусів.

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